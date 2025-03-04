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Giriş Tarihi: 4.3.2025

Yetiş Yunus!

Barış Alper Yılmaz ve Roland Sallai’nin üretkenlikten uzak futbolu takımı da etkiledi. Yunus Akgün’ün Alanya’da dönüşü ile kanatlarda yeniden hareketlilik bekleniyor

Yetiş Yunus!
Sarı-kırmızılıların özellikle 2025 yılı ile birlikte performansı da bir hayli düşerken üretkenlik açısından da sorunlar baş gösterdi. Barış Alper ve Sallai, skor üretmekte zayıf kalırken Victor Osimhen'i de yeterince besleyemedi. Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Yunus Akgün'e yeniden gözler çevrildi. Bu sezona fırtına gibi başlayan ve ligde 6 gol atıp 6 kez de asist yapan oyuncu, takımın çıkış yaptığı döneme de damgasını vurmuştu. Cezası nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyemeyen Yunus'un, Alanya deplasmanında ilk 11'de olması ve oyundaki üretkenliği artırması planlanıyor.
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Yetiş Yunus!
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