Yetiş Yunus!

Sarı-kırmızılıların özellikle 2025 yılı ile birlikte performansı da bir hayli düşerken üretkenlik açısından da sorunlar baş gösterdi. Barış Alper ve Sallai, skor üretmekte zayıf kalırken Victor Osimhen'i de yeterince besleyemedi.Bu sezona fırtına gibi başlayan ve ligde 6 gol atıp 6 kez de asist yapan oyuncu, takımın çıkış yaptığı döneme de damgasını vurmuştu.