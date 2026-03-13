Yıldız değil takım oyunu!

Galatasaray, Liverpool'u 1-0 yenerken, galibiyet golü Mario Lemina'dan geldi. Lemina bu sezon ilk kez gol atarken, sarı-kırmızılı takımda 17. farklı isim ağları sarsmış oldu. 17 oyuncudan 84 gollük katkı alan Galatasaray'da Osimhen 18 golle zirvede yer alıyor.8 gollü Yunus'u 6'şar golle Sane ve Sara izliyor. Eren 4, Torreira 3 defa fileleri sarstı. Noa Lang, İlkay, Sanchez, Boey ve Ahmed Kutucu 2'şer gol attı. Abdülkerim, Sallai ve Nhaga'dan sonra Lemina da golle tanıştı.

