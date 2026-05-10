Yok böyle para: 872 milyon lira

Süper
Lig'de üst üste 4. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray
, maddi olarak da coştu. Lige ayakbastı hakkı olarak 132 milyon TL'yi kasasına koyarak başlayan Aslan, sezon boyunca verdiği yarışta 24 galibiyet-5 beraberliğin sonucunda puan priminden 255.9 milyon TL
kazandı. Ligde 26. defa ipi göğüsleyen ve rekoru tek başına elinde bulunduran Cimbom, 'Şampiyonlar payından' 256.2 milyon TL (her zafere 10,25 milyon TL)
alırken bu sezonki şampiyonluk için ise 227.8 milyon TL'yi
cebine koydu. Sarıkırmızılı takımın bu sezon 33. haftaya kadar ligden kasasına giren meblağ, 872 milyon Lira (16.3 milyon Euro)
oldu. Aslan, Şampiyonlar Ligi
'nde de katılım payı, puan primi, sıralama geliri, yayın hakkı, UEFA katsayı payı, tur primlerinin yanı sıra yan haklarla beraber 60 milyon Euro (3.2 milyar TL)
kazandı. G.Saray'ın, iki kulvarda kasasına totalde giren tutar 4 milyar TL'yi geçti.