Yolun sonu Galatasaray

Mertens'in boşluğunu 1 senedir dolduramayan Galatasaray, transferde önceliği 10 numaraya verdi. Listenin ilk sırasına Manchester City'den ayrılması kesinleşen Bernardo Silva yazıldı. Portekizli yıldızla Juventus ilgileniyordu ancak imza parasıyla birlikte yıllık 15 milyon Euro talep eden Bernardo Silva'nın maliyeti, İtalyan devine yüksek geldi. Juventus'un Şampiyonlar Ligi dışında kalması da transferi zora soktu. Torino ekibinin devre dışı kalmasına sevinen G.Saray'ın karşısına Atletico Madrid çıktı. İspanyol ekibi, serbest kaldığı için Silva'yı gündemine aldı. İspanyollar'ın ilgisine olumlu yaklaşan 31 yaşındaki 10 numara, Dünya Kupası öncesinde kararını verecek. Bonservis ödemediği Sane'ye 3 yıl için 36 milyon Euro ödemeyi göze alan Galatasaray, serbest statüdeki Bernardo Silva'ya 40 milyon Euro'luk bütçe ayırdı.





İTALYA: İLKAY BASTIRIYOR

ATLETICO Madrid'in de Bernardo Silva için yarışa girdiğini duyuran İtalyan gazetesi Tuttosport, menajeri Mendes'in kulüplerle yaptığı görüşmeleri şöyle anlattı: "Galatasaray son haftalarda cazip bir teklif sundu. Yakın arkadaşı İlkay Gündoğan'ın baskısına rağmen şimdilik net bir karar vermedi. Silva, Juventus'un 6+2 milyon Euro teklifini geri çevirdi. Bernardo, en geç haziran başında yeni takımına imza atmak istiyor. Böylece Dünya Kupası sırasında profesyonel kaygılardan uzaklaşacak. Dikkatini dağıtacak hiçbir şey istemiyor."