Yunus bıçak altına yatıyor

G.Saray'ın sağ kanadı Yunus Akgün, ameliyat masasına yatıyor. Kasık fıtığı teşhisi konulan 25 yaşındaki oyuncunun, ağrılarının tolöre edilemediği ve çok şiddetlenmesinden dolayı bu kararın alındığı bildirildi. Milli futbolcunun 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Kulüp doktoru Yener İnce, daha önce Yunus'un bu yüzden performansının etkilendiğini söylemişti.



GEÇİT YOK!

G.SARAY, bu sezon şu ana kadar Süper Lig ve Avrupa'da 15 maça çıktı. Sarıkırmızılı takım, bu karşılaşmaların 8'inde rakiplerine gol izni vermedi. Sırasıyla Gaziantep FK, Karagümrük, Kayserispor, Eyüpspor, Alanyaspor, Liverpool ve Trabzonspor'un ardından Ajax da Aslan'a gol atmayı başaramadı.