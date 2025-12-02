Yunus mucizesi

Kasık fıtığı ameliyatı olan Yunus Akgün'e devreyi kapadı gözüyle bakılıyordu. Yunus 20 gün boyunca ekstra çalışarak kendisini Fenerbahçe sınavına hazırladı. Son iki antrenmanda takıma katılan yıldız oyuncu, derbi kadrosuna alındı. Yunus dışında Berkan ve Kaan da ağrıları geçmemesine rağmen dev maça yetişti. Ayrıca sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Victor Osimhen milli ara dönüşü oynanan Gençlerbirliği ve US Gilloise maçlarını kaçırmıştı. 10 günlük yoğun tedavi uygulanan Nijeryalı yıldız, hafta sonu iki antrenmanda takımla çalıştı. Hocası Okan Buruk'la özel olarak görüşen ve derbide oynama isteğini yineleyen Osimhen, Fenerbahçe karşısında 11'de sahaya çıktı.

KEMERBURGAZ'DA SIKIYÖNETİM

GALATASARAY'IN Fenerbahçe maçı öncesi yaptığı son taktik idmanda sadece teknik heyet ve futbolcular vardı. Tesis çalışanları ve yöneticiler bile bilgi sızması ihtimaline karşı saha kenarına alınmadı. Personellerle de güvenlik konusunda toplantı yapıldı. Yoğun tedbirler alındı ve derbi 11'i ile sağ bekte kimin oynayacağı son ana kadar saklandı.