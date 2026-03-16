Yüzde 92 şampiyon

Süper Lig'de son 3 sezonda ipi göğüsleyen Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, sahasında Başakşehir'i yenerek puanını 64'e çıkardı. Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'e kaybetmesiyle Aslan, en yakın rakibi sarı-lacivertlilerle son 8 haftaya girilirken farkı 7'ye yükseltti. Veri sitesi Football Meets Data da Süper Lig'i simüle ederek Galatasaray'ın şampiyonluk şansını ortaya çıkardı. Buna göre; Cimbom, yüzde 92 ihtimalle sezonu ilk sırada tamamlayarak üst üste 4. kez ipi göğüsleyecek. 57 puanlı ikinci basamaktaki Fenerbahçe'nin mutlu sona ulaşma oranı %6 olarak ifade edildi. Kanarya ile puanları eşitleyen üçüncü Trabzonspor'un ise şampiyonluk ihtimali %2.

SARA İÇİN BÜYÜK GÜN

Brezilya Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bugün Fransa ve Hırvatistan maçlarının kadrosunu açıklayacak. G.Saray'da Gabriel Sara, heyecanla milli davet bekliyor ve çağrılacağına kesin gözüyle bakılıyor. Kaleci antrenörü Taffarel'in olumlu referansı sonrasında Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde dikkatlice izlediği Sara'nın performansından etkilendi. Brezilyalı orta saha, milli takıma seçildiği anda değerini katlayacak.

TEK SORU İŞARETİ: SALLAI MI BOEY Mİ

Cezalı Sanchez'in yokluğunda Liverpool'a gidecek G.Saray'da ilk 11 büyük ölçüde belli. Kalede Uğurcan, savunmada Singo ve Abdülkerim, sol bekte Jakobs, orta sahada Lemina-Torreira-Sara üçlüsü, kanatlarda Barış ve Noa Lang, forvette Osimhen olacak. Teknik direktör Okan Buruk, sağ bekte Sallai ve Sacha Boey arasında tercih yapacak.



LİVERPOOL'A SON DAKİKA ŞOKU!

G.Saray'ın, Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Liverpool, Premier Lig'de sahasında Tottenham ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızılar, 18. dakikada Szoboszlai'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak kümede kalma savaşı veren konuk ekip 90'da Richarlison'la eşitliği getirdi. Galatasaray, sahasında 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında çarşamba saat 23.00'te İngiliz devine konuk olacak.