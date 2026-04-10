Yüzde yüz şampiyon!

Teknik direktör Okan Buruk kriz anlarında liderliğini gösterdi ve Trabzon'dan yenilgiyle dönen takımını 3 günde ayağa kaldırmasını bildi. Osimhen'in yokluğuna rağmen İcardi'yi tercih etmeyen deneyimli hoca, ileri uçta Barış Alper'le başladı. Formsuz Lucas Torreira ligde ikinci kez kulübeye çekildi, İlkay Gündoğan 11'e girdi. Göztepe maçında ilk iki gol, Barış ve İlkay'ın şutundan gelirken, Okan Buruk'un radikal hamleleri tabelaya yansıdı. İstatistikler de Galatasaray'ın mutlu sona ulaşacağını gösteriyor. Sarı-kırmızılı takım, 3 puanlı sisteme geçilen 1987 senesinden beri son 6 hafta 4 puan avantaj yakaladığı sezonları şampiyon olarak tamamladı.



OKAN BURUK'A TALİPLER VAR

Teknik direktör Okan Buruk için İtalya'dan transfer iddiası ortaya atıldı. TuttoMercatoWeb'in haberine göre; Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad'ın, Okan Buruk'u adaylar arasında değerlendirdiği öne sürüldü. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek 52 yaşındaki teknik adamın sarı-kırmızılılara veda edebileceği de aktarıldı. Ayrıca Lazio'nun da Okan Buruk'u listesinde tuttuğu öğrenildi.