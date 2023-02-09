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Giriş Tarihi: 9.2.2023

Zaniolo 400 bin TL bağış yaptı

Zaniolo 400 bin TL bağış yaptı
Salı gecesi sessiz sedasız İstanbul'a getirilen Nicolo Zaniolo, dün sabah yine gözlerden uzak şekilde sağlık kontrolünden geçirildi. Nef Stadyumu'nda başlatılan afet bölgelerine yönelik yardım kampanyasına mesai harcayan sarı-kırmızılı kulüp, Zaniolo transferi ile bu anlamlı organizasyonu gölgelemek istemedi. İtalyan oyuncu, Galatasaray yönetiminin bu kararını anlayışla karşıladı ve sosyal medya hesaplarından transferiyle ilgili paylaşımda bulunmadı. 23 yaşındaki ofansif orta saha, depremzedeler için yaptığı 400 bin TL'lik bağışla da takdir topladı

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Zaniolo 400 bin TL bağış yaptı
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