Zaniolo piyangosu

İTALYA Serie A ekiplerinden Udinese, Nicolo Zaniolo'nun bonservisini Galatasaray'dan alsa da yollar bu yaz ayrılabilir. İtalyan futbolcuya Serie A takımlarının ilgisinin bulunduğu ve transferin gerçekleşmesi halinde Aslan'ın da bonservis ücretinden yüzde 50 pay alacağı belirtildi. La Gazetta della Sport'ta yer alan haberde; 26 yaşındaki forvet ile Udinese arasındaki maaş probleminin çözülemediği ve deneyimli oyuncunun ayrılığının güçlendiği belirtildi. Buna göre Udinese, konuşulan rakamlara Zaniolo'yla yollarını ayırması halinde 9-10 milyon Euro'luk bir ücreti sarı-kırmızılılara ödemek zorunda kalacak.
Geçtiğimiz sezon Udinese formasıyla 38 maçta süre alan İtalyan oyuncu, 6 gol ve 7 asist kaydetti.