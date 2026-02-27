Samsunspor tarih yazıyor

Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Samsunspor, Avrupa arenasında gururumuz olmaya devam ediyor. İlk maçı Kuzey Makedonya'da 1-0 kazanan kırmızı-beyazlılar, rövanşta da Shkendija'yı 4-0 devirip son 16 turuna yükseldi. Dengeli geçen ilk yarıda istediğimiz baskıyı kuramadık. 7. dakikada konuk takımdan Moubeti'nin şutunda top üst direğe çarparak auta gitti. 15. dakikada Ndiaye'nin ceza sahası içine ortasına iyi yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda kaleci Gaye son anda yatarak bloke etti. 45'te ise Holse'nin yerden şutunda Gaye başarılıydı. İkinci yarıya fırtına gibi başlayan Samsunspor golleri peş peşe sıraladı. Ceza sahası içinde Makoumbou'nun düşürülmesiyle temsilcimiz penaltı kazandı. Atışı kullanan Ntcham 53'te perdeyi açtı: 1-0. 71. dakikada Ndiaye harika bir golle skoru 2-0 yaptı. Ardından Samsun'un Avrupalı golcüsü Mouandilmadji sahneye çıktı... 78'de şık bir vuruşla tabelayı 3-0'a getirdi. 28 yaşındaki Çad'lı oyuncu 90+2'de yine ağları sarsıp sonucu ilan etti: 4-0.

ÖNCE G.SARAY SONRA BİZ!

Samsunspor ve Türk futbolu için önemli bir galibiyet aldıklarını belirten teknik direktör Thorsten Fink, "İkinci yarıda çok iyiydik. Attığımız golden sonra oyun çözüldü. Totalde 5-0'lık galibiyetle tur atladık. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir galibiyet aldı, biz de bugün (dün) bunu gerçekleştirdik. Çok mutluyum. Rakip kim olursa olsun zorlu olacak. Son 16'ya kalmak tarihi bir başarı. Gidebileceğimiz kadar gitmek istiyoruz" diye konuştu.



RAKİP YA SHAKHTAR YA R.VALLECANO

Konferans Ligi son 16 turu kura çekimi bugün TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek. Samsunspor'un son 16 turundaki rakibi, ya Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ya da İspanya temsilcisi Rayo Vallecano olacak. Karşılaşmalar 12 ve 19 Mart'ta oynanacak.