Şimdi sıra sende Samsunspor

.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool zaferinin ardından gözler bugün Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turunda İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile oynayacağı ilk maça çevrildi
. 27 yıl sonra katıldığı Avrupa arenasında, play-off turunda Shkendija engelini 1-0 ve 4-0'lık sonuçlarla aşan Karadeniz ekibinin mücadelesi, saat 20.45'te başlayacak ve Rumen hakem Marian Barbu yönetecek. Sakatlıkları devam eden Assoumou ve Bedirhan forma giyemeyecek.
Samsunspor'un hocası Thorsten Fink, maç için şöyle konuştu: "Taraftarımızın önünde tekrar bir tarih yazabiliriz. Rayo'nun hocalarını tanıyorum. Rakibimize zarar vereceğimizi düşünüyorum."