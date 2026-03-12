Şimdi sıra sende Samsunspor

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool zaferinin ardından gözler bugün. 27 yıl sonra katıldığı Avrupa arenasında, play-off turunda Shkendija engelini 1-0 ve 4-0'lık sonuçlarla aşan Karadeniz ekibinin mücadelesi, saat 20.45'te başlayacak ve Rumen hakem Marian Barbu yönetecek.Samsunspor'un hocası Thorsten Fink, maç için şöyle konuştu: "Taraftarımızın önünde tekrar bir tarih yazabiliriz. Rayo'nun hocalarını tanıyorum. Rakibimize zarar vereceğimizi düşünüyorum."