Rövanşta bize mucize lazım!

Tarihinde daha önce 2 kez UEFA İnter Toto Kupası'nda yer alan Samsunspor, 27 yıl sonra döndüğü Avrupa kupalarında son 16'ya kalarak göğsümüzü kabarttı. İspanya ekibi Rayo Vallecano'yu ağırlayan kırmızı- beyazlılar sahaya 3-2 kaybedilen Fenerbahçe maçının ilk 11'i ile sahaya çıktı. Rakip 15. dakikada gol perdesini açtı. Palazon'un ceza sahası içine pasında topla buluşan Alemao'nun yerden vuruşunda kaleci Okan Kocuk'un ayaklarına çarpıp ağlara gitti: 0-1. 21'de Makoumbou'nun ceza sahasına ortasında defanstan seken topu Mouandilmadji filelerle buluşturdu: 1-1. 40'ta Palazon'un defansın arkasına pasında sol çaprazdan ceza sahası içine giren Garcia ilk yarının skorunu ilan etti: 1-2. 78'de Garcia'nın asistinde Alemao Rayo Vallecano'yu çeyrek final için umutlandıran golü attı: 1-3.





KONFERANSIN KRALI

SÜPER LİG'DE hafta sonu F.Bahçe deplasmanında 2 gol birden atan Mouandilmadji dün de iş başındaydı. 28 yaşındaki oyuncu skoru 1-1'e getiren golü attı. Konferans Ligi'ndeki 9. maçında 8. golünü ağlara gönderdi. Bu organizasyonda krallık koltuğunda oturan Çadlı forvet, kırmızı-beyazlı takımla 2025- 26 sezonunda çıktığı 41 resmi maçta 18 gol-2 asiste ulaştı.

19 MART'TA 3 FARK LAZIM

SAMSUNSPOR'UN çeyrek finale çıkması için 19 Mart Perşembe günü İspanya'da oynayacağı rövanşı 3 farklı kazanması gerekecek. 2-0'lık galibiyet maçı uzatacak.