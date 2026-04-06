Samsun fırsat tepti galibiyet uçtu gitti

SAMSUNSPOR ile Konyaspor nefes kesen maçta 2-2 berabere kaldı. Bardhi'nin penaltısıyla 23'te öne geçen konuk takım Konya'ya, Karadeniz ekibi 42'de Holse ile yanıt verdi. İkinci yarıda tempo daha da arttı. Bir kez daha sahneye çıkan Danimarkalı yıldız Holse, takımını üstünlüğe taşıdı.
Pes etmeyen Konya, Kramer'in vuruşunda durumu 2-2'ye getirdi. Yeşilbeyazlıların stoperi Nagalo, Mouandilmadji'yi düşürmesiyle Samsunspor, penaltı kazandı. Ancak topun başına geçen Ntcham, kaleci Bahadır'ı geçemedi.
İki maçtır gülen Konyaspor puanını 31 yaparken Samsun da 36'ya yükseldi.