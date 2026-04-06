Samsun fırsat tepti galibiyet uçtu gitti

SAMSUNSPOR ile Konyaspor nefes kesen maçta 2-2 berabere kaldı. Bardhi'nin penaltısıyla 23'te öne geçen konuk takım Konya'ya, Karadeniz ekibi 42'de Holse ile yanıt verdi. İkinci yarıda tempo daha da arttı.Pes etmeyen Konya, Kramer'in vuruşunda durumu 2-2'ye getirdi.İki maçtır gülen Konyaspor puanını 31 yaparken Samsun da 36'ya yükseldi.