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baba oldu

Fenerbahçeli futbolcu 'ün, Esila isminde bir kız çocuğu oldu. Türüç ailesini hastanede Başkanı ve Sportif Direktör ziyaret etti.

İHA Spor Magazin
Giriş Tarihi: 4.11.2019 17:30
Deniz Türüç baba oldu

Fenerbahçe'ye sezon başında Kayserispor'dan transfer olan Deniz Türüç bir kez daha baba oldu. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Sportif Direktör Damien Comolli, hastanede Türüç ailesini ziyaret etti.

Baba olması ile alakalı sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Deniz Türüç, "Bugün bir kez daha baba olmanın mutluluğunu, heyecanını yaşıyorum. Tarifi olmayan duygularım yine, yeniden. Aramıza hoş geldin minik meleğim, Esila'm, hayatımıza renk kattın. Allah, yüzünden gülücükleri eksik etmesin. Gözümüz aydın" ifadelerini kullandı.

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Deniz Türüç baba oldu
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