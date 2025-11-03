10 numara performans

Yenilgisiz lider G.Saray'a ecel terleri döktüren Trabzonspor, rakibiyle 0-0 berabere kalırken bordo-mavililerde kaleci Andre Onana öne çıktı. Geldiği günden beri transfer olan Uğurcan Çakır'ın yokluğunu aratmayan ve performansını her hafta artıran Kamerunlu eldiven, yaptığı 5 kritik kurtarışla takımını ayakta tuttu ve 1 puanın almasında başrol oynadı. Yüksek konsantrasyonu, refleksleri ve özellikle ceza sahası içindeki soğukkanlılığıyla dikkat çeken 29 yaşındaki file bekçisi, kalesine "Duvar" ördü.

KALESİNİ 3 KEZ KAPATTI

Trabzonspor'un kiralık yıldızı Onana, Galatasaray karşısında Süper Lig kariyerinde deplasmandaki ilk maçını gol yemeden tamamladı. Mücadeleyi 8.3 reytingle bitiren deneyimli isim, 16 isabetli pas ve 10 uzun top isabetiyle oyunun kurulumunda da önemli rol üstlendi. Bordomavili formayla çıktığı 7. maçında 3 kez kalesini gole kapatan Onana, Trabzonspor camiasına büyük güven veriyor.

AUGUSTO'DAN FAUL TEPKİSİ

Trabzonspor'un forveti Augusto, sosyal medya hesabından faul beklediği pozisyonu paylaştı. G.Saraylı Abdülkerim Bardakcı ile girdiği ikili mücadelede kendisinin çekildiğini düşündüğü ve bunu hem maç anında hem de sonra teknik ekibe ilettiği öğrenildi. Bu arada Augusto ligde 4 maç üst üste gol attıktan sonra Galatasaray karşısında sessiz kaldı. Toplamda 5 gole ulaşan Sambacı, kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiriyor.