10’un adı fırtına!

ÜST ÜSTE 3. KEZ FİNALDE

Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda 18. kez finale çıktı. Son 3 sezonda da son ikiye adını yazdıran bordo-maviler, geride kalan iki sezonda önce Beşiktaş, daha sonra da Galatasaray'a yenilerek kupayı kaldıramamıştı. En son 2019-2020 sezonunda finalde Alanyaspor'u 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan Fırtına, 5 sezon aradan sonra 10. kez bu kupayı müzesine götürmeyi istiyor.





'TRABZON'DA MUTLUYUM'

Trabzonspor'un bonservisini almak için Beşiktaş ile pazarlıkları sürdürdüğü Ernest Muçi, takımına hayat veriyor. 7 maçlık gol hasretini geçen hafta Beşiktaş karşısında bitiren Arnavut 10 numara, G.Birliği'ni 90+2'de kaleye yolladığı füzeyle yıktı. Bu sezon 15'inci golünü kaydeden Muçi, 2023-24'teki (12 gol) kariyer rekorunu geçti. Toplamda ise 22 gollük (15 gol-7 asist) katkıda bulundu. Başarılı oyuncu maç sonrası ise geleceği ile ilgili, "Ben burada mutluyum. Bonservis konusu Trabzonspor'un kararı olacak. Trabzonspor kararı aldığı zaman hepsini göreceğiz" diye konuştu. 8.5 milyon Euro'luk opsiyonun son günü 20 Mayıs...





PAZAR GÜNÜ YENİDEN RAKİPLER

TÜRKIYE Kupası'nda karşılaşan Trabzonspor ile Gençlerbirliği, hafta sonu bir kez daha karşı karşıya gelecek. Ligde kalma mücadelesi veren Başkent temsilcisi, pazar günü deplasmanda bordomavili ekip ile çok kritik bir mücadeleye çıkacak.



İŞTE SÜPER KUPA'YA KATILACAK TAKIMLAR

2026 Turkcell Süper Kupa'ya katılacak dört takım resmen belli oldu. Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın yanı sıra ligi ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe ile Türkiye Kupası finalistleri Konyaspor ve Trabzonspor, Süper Kupa'da mücadele edecek. TFF, Süper Kupa'nın tarihini ilerleyen günlerde açıklayacak. Öte yandan Beşiktaş, yeni formatla düzenlenen Süper Kupa'da üst üste ikinci kez yer alamayacak.