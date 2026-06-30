Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri A Planı Chukwueze B planı Andre Luiz
Giriş Tarihi: 30.06.2026

A Planı Chukwueze B planı Andre Luiz

A Planı Chukwueze B planı Andre Luiz
  • ABONE OL
Trabzonspor'da sağ kanada yapılacak hamle için iki oyuncu üzerinde yoğunlaşıldı. Bu bölgede geçen sezon istediği verimi alamayan Fırtına, bu kez işi sağlama almak niyetinde. Milan'ın Nijeryalı yıldızı Samuel Chukwueze ile Olympiakos forması giyen Brezilyalı kanat oyuncusu Andre Luiz için temaslarını sürdüren Karadeniz ekibinde, Chukwueze için 15 milyon Euro'ya ulaşan bir teklif yapıldı. Bu oyuncunun alternatifi olarak ise Andre Luiz belirlendi. Bu sezon 7 gol-6 asist ile oynayan Sambacı'ya Chukwueze'nin durumuna göre teklif yapılacak. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#TRABZONSPOR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
A Planı Chukwueze B planı Andre Luiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA