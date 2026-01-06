Acilen transfer yapmalıyız!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, takımdaki oyuncu eksikliğini net şekilde hissettiklerini söyledi. Transfer mesajı veren tecrübeli çalıştırıcı, "Takviye ihtiyacımız var, beğendiğimiz oyuncularla temasa geçiyoruz. Makul fiyatlar olmuyor. Bu yüzden net değil ara oyuncuyla kalıyoruz. Biz tam oyuncu almalıyız. O da şu an zor görünüyor. Yapamazsak her maçımızda zorlanırız. Bir an önce eksik olan bölgelerimize oyuncu, doğru zamanlamada biraz acele ederek transfer yapmamız gerekiyor. Sakatlığımız çok çünkü" dedi. G.Saray'ı tebrik eden Tekke, maç içinse şu ifadeleri kullandı: "Oyun olarak aşağıda kaldığımızı düşünmüyorum ancak mağlup olduk. Sorunumuz, performansın düşük olması. Daha iyi oyuncuları katabilirsek hedefimizi yakalayabiliriz. Transfere bakış açım performans değil, oyunu bir adım daha öne taşıyabilmek."

TEKKE: DESTEK HİSSETMEDİM!

Fatih Tekke, beklediği desteği bulamadığını da vurgularken şöyle konuştu: "Beklentim şuydu; insan, sevdikleri, dostlarından şu cümleyi bekler, 'İyi de olsa kötü de olsa biz sizin yanınızdayız' ama ben bunu hiç hissetmedim. Bugün de (dün) hissetmedim."

MUÇİ BU KEZ SUSKUN KALDI

Sezon başında Beşiktaş'tan kiralanan ve ligde son 5 maçta attığı 7 golle formunun zirvesinde olan Ernest Muçi, dün beklentilerin çok uzağında kaldı. İlk 11'de takımının önemli silahlarından biri olarak sahaya çıkan Arnavut yıldız, hücumda etkisiz kaldı.

AUGUSTO: 2. GOLÜ ATSAK SONUÇ FARKLI OLURDU!

Trabzonspor'un tek golünü atan Felipe Augusto, eksiklerin takımı etkilediğini söyledi. Brezilyalı forvet, "Zor olacağını biliyorduk. Galatasaray'ın neler yapabileceğinin farkındaydık. Bizim de çok eksiklerimiz vardı. Hocamızın istediklerini yaptık ama arka arkaya goller geldi. İkinci yarı çıktık ve golü bulduk, 2-2 yapabilsek, öne de geçebilirdik. Biz atamadık, onların atması işin rengini değiştirdi. Bu goller moral olarak bizi üzdü. Gol bulabilmek için öne çıktık, onlar da daha fazla alan buldu. Son bölümde domine ettiler ama bu gol bulma isteğimizden. İyi şeyler de yaptık, istemediğimiz şeyler de oldu" dedi.

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında galibiyet alamadı. Bordo-mavililer, Tekke ile söz konusu rakipleri ile ligde 5, Türkiye Kupası'nda 1, Süper Kupa'da 1 olmak üzere oynadığı 7 maçı kazanamadı.