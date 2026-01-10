Agresifim kaybetmeyi hiç sevmem

Trabzonspor'un yeni transferi Chibuike Nwaiwu'nun, bordo-mavili kulübün NFC teknolojisine sahip yeni sezon formaları üzerinden röportajı yayımlandı. Wolfsberger'den 7 taksitle 5.5 milyon Euro'ya transfer edilen Nijeryalı stoper, Trabzonspor'un bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Transfer sürecinde Paul Onuachu ile görüştüğünü aktaran 22 yaşındaki oyuncu, "Paul'u büyük bir abim olarak görüyorum. Gelmeden önce kendisine sosyal medya hesabım üzerinden mesaj attım, o da bana dönüş yaptı. Kulüp ve şehir hakkında çok güzel şeyler anlattı. Kendisine minnettarım" ifadelerini kullandı. Sahadaki oyun karakterine de değinen Nwaiwu, hırslı ve mücadeleci bir futbol anlayışına sahip olduğunu vurgulayarak, "Bir oyuncu olarak agresif bir yapım var. Kaybetmekten nefret ederim ama risk almayı pek sevmem" şeklinde konuştu.

GÖSTERİLEN SEVGİNİN KARŞILIĞINI VERECEĞİM

TRABZONSPOR taraftarının ilgisinden etkilendiğini belirten Nwaiwu, "Taraftarları çok seviyorum. Önceki kulübümde oynarken bile bana mesaj atarak desteklerini gösteriyorlardı. Beni sevdiklerini biliyorum. Benden beklenen her şeyi vermek için buradayım" diyerek sözlerini tamamladı.



KUPADA SAHADA

Wolfsberger'de bu sezon 16 maçta forma giyen Chibuike Nwaiwu'nun 14 Ocak'ta İstanbulspor ile Türkiye Kupası'nda oynanacak maçta bordomavili formayı ilk kez giymesi bekleniyor.