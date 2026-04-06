Alnınızdan öpüyorum!

Trabzonspor sezon başından itibaren yazdığı hikâyeyi Galatasaray karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle çok farklı seviyeye taşıdı. Maçla birlikte şehirde, 'şampiyonluk' söylemleri ön plana çıkarken, hem teknik direktör Fatih Tekke hem de Başkan Ertuğrul Doğan biraz daha temkinli olunması çağrısında bulundu. Ancak kendilerinden 5 kat fazla bütçeyle kurulan rakiplerine karşın verilen zirve mücadelesi "Peri masalı!" olarak yorumlandı. Bu hikayenin baş mimarlarından olan Fatih Tekke maçın ardından soyunma odasına koşarak oyuncularına kısa bir konuşma yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Tebrik ediyorum sizi. Son yıllarda bu kadar karakterli, inanarak oynayan bir takım görmedim. Sadece bizim gelenek ve göreneklerimizde yapılacak tek bir şey var, alınlarınızdan öpüyorum" ifadelerini kullandı. Sonra futbolcuları tek tek dolaşarak alınlarından öpen Tekke'nin oldukça da duygulandığı bildirildi. Başkan Ertuğrul Doğan ise önce saha kenarında ardından ise soyunma odasında duygularına hakim olmakta zorlandı. Futbolcuları tebrik eden başkan Doğan, "Çok güzel bir hikâye yazıyorsunuz, sizinle gurur duyuyoruz" sözlerini kullandı.

İSTANBUL 'FATİH'İ

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde bu sezon İstanbul takımlarını adeta sahadan siliyor. İstanbul temsilcileri karşısında 12 müsabakaya çıkan Karadeniz ekibi, bu mücadelelerde 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Bu ekiplerle oynadığı maçlarda 26 puan alan Trabzonspor, puanlarının yüzde 41'ni İstanbul'a karşı topladı. Fırtına ayrıca 12 karşılaşmada 2,16 puan ortalaması tutturdu.

ALTIN KAFAALTIN KAFA NWAiWU!

ARA transferde kadroya katılan Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu, bordo-mavili formayla altın çağını yaşıyor. Karadeniz ekibinde ortaya koyduğu performansla kariyerinde ilk kez Nijerya Milli Takımı'ndan davet alan 22 yaşındaki oyuncu, Galatasaray maçının da kahramanlarından biriydi. 62. dakikada attığı kafa golüyle galibiyeti getiren Nwaiwu, 3-1 sona eren Fatih Karagümrük karşılaşmasında da biri kafayla iki gole imza atmıştı.

KARDA ASLAN KEYFİ!

Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, G.Saray galibiyetinin yorgunluğunu yaylada attı. 'Tabutçu Ali' isimli efsane futbolcu Ali Yılmaz ile karda çıplak ayakla güreşen Tekke'nin oldukça keyifli olduğu görüldü. Zirvedeki puan savaşının ardından yaylanın dondurucu soğuğuna aldırış etmeyen Tekke, Ali Yılmaz ile kar üzerinde güreşe tutuştu. Çıplak ayakla karların üzerine basan ve 'Tabutçu Ali' ile kıran kırana bir mücadele sergileyen Tekke'nin o anları, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.