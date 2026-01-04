Aral Şimşir’e rekor teklif

Trabzonspor sol kanada transfer yapabilmek için bir süredir görüşme halinde olduğu oyunculardan sonra sürpriz bir isme daha gitti. Bordo-mavililer, Danimarka'nın Midtjylland takımında forma giyen Aral Şimşir için kulübüyle görüşmelere başladı. Bu sezon harika bir performans ortaya koyan ve çıktığı 32 maçta 7 gol, 15 asistlik inanılmaz bir katkı sağlayan genç futbolcu, A Milli Takım'dan da davet aldı. Trabzonspor yabancı kontenjanını doldurmadan sol kanat ihtiyacını nokta atışı bir transferle doldurmak için gittiği 23 yaşındaki futbolcu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ayrıca Danimarka ekibine de kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedellerinden biri olan 2 milyon Euro'su bonus olmak üzere 8 milyon Euro'yu bulan bir teklif yapıldı.

HEM SCOUT HEM DE TEKNİK EKİP BEĞENİYOR

Trabzonspor'da hem scout hem de teknik ekibin çok beğendiği Aral için şartlar zorlanıyor. Taraftarlar da bu transferi heyecan verici olarak değerlendiriyor. 15 asistlik performansıyla ligin yaratıcılık istatistiklerini altüst eden genç yetenek, sadece Türkiye'deki dev kulüplerin değil, Bundesliga ve Serie A ekiplerinin de radarına girmiş durumda. Teknik kapasitesi ve oyun zekası özelliklerini kanada taşıyan başarılı oyuncu için Midtjylland'ın kapısı 8 milyon Euro'nun üzerindeki rakamlarla çalınıyor. Ancak Danimarka kulübü şu ana kadar gelen teklifleri yeterli bulmadı.

KUZEY'İN YENİ KRALI!

Danimarka Süper Lig'inde bu sezon sergilediği performansla, "Yılın Oyuncusu" adayları arasında gösterilen Aral Şimşir, özellikle sol kanattan içe kat ederek yarattığı tehlikelerle tanınıyor. Ocak ayı itibarıyla alt baldırından sakatlığı bulunan milli oyuncunun, kısa süre içerisinde sahalara dönmesi bekleniyor.