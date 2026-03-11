Aston Villa fatihi hayatını kaybetti

Türk futbolunun efsane isimlerinden, Trabzonspor, Beşiktaş, Kocaelispor, Kayserispor gibi takımlarda forma giymiş eski futbolcu Orhan Kaynak vefat etti. Bordo-mavili kulüpte teknik direktör Fatih Tekke'nin yardımcı antrenörlüğünü yapan 56 yaşındaki Kaynak, dün Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kalp krizi geçirdi. Kulüp personelinin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri tesislere geldi. Sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldı ve Kaynak, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Trabzonspor'da mücadeleci futbolu ve karakterleriyle taraftarın gönlünde özel bir yer edinen Kaynak, camiada "Küçük Orhan" lakabıyla anılıyordu. SABAH Spor olarak merhuma Allan'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

433 MAÇ, 136 GOL

Orhan Kaynak 1 Mart 1970'te Adana'da doğdu. Futbola da Adanaspor'da başladı. Ardından sırasıyla Samsun, Trabzon, Beşiktaş, Kocaeli, Xanthi (Yunanistan), İBB, Akçaabat Sebat ve Sarıyer'de forma giydi. Santrfor olan Kaynak, 433 maçta 136 gol attı. 1 Kasım 1994'te Trabzonspor'dayken Aston Villa'ya deplasmanda attığı son dakika golüyle tarihe geçmişti. Bordomavililer, bu gol sayesinde Avrupa kupalarında ilk kez bir İngiliz takımını elemişti.

'HER ZAMAN HATIRLANACAK'

Trabzonspor'da bazı yönetici, antrenör ve futbolcular, hastaneye akın etti. Ancak gelen haberle sarsıldılar. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve birçok kulüp, Kaynak için başsağlığı mesajı yayımladı. Trabzonspor'un yaptığı açıklamanın satır başları ise şu şekilde: "Aidiyeti, karakteri ve duruşuyla camiamızın gönlünde özel bir yer edinen Orhan Kaynak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kulübümüze verdiği emek, sahaya koyduğu mücadele ve bıraktığı izlerle her zaman hatırlanacaktır."