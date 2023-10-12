Av mevsimi başlıyor!

Bjelica ile yollarını ayıran Trabzonspor'da 2. Abdullah Avcı dönemi başlıyor. Bugün saat 14.00'te Trabzon'a gelecek olan deneyimli hoca, 2 yıllık sözleşmeye imza atacak ve takımla ilk antrenmanına çıkacak.Yine aynı başarıyı yakalamak isteyen tecrübeli teknik adamın işbaşı yapar yapmaz, savunma organizasyonları üzerinde durması bekleniyor. Abdullah Avcı, ilk döneminde de benzer bir yol izlemiş, 2021-22 sezonunda ise Trabzon'u şampiyonluğa taşımıştı.Avcı'nın, teknik ekibi de belli oldu. Egemen Korkmaz'ı 1. yardımcı olarak yanına alan Avcı, G.Saray'ın eski futbolcusu Mustafa Sarp'ı da ekibine dahil etti. İşte Trabzon'un yeni teknik kadrosu: Abdullah Avcı, Egemen Korkmaz, Mustafa Sarp, Serdar Keşçi, Caner Erol, Haluk Güngör, Özerk Tufan, Atilla Gayberi, Mesut Kabahasanoğlu.genç sağ beki Mehmet Can Aydın şanssız bir sakatlık yaşadı. Türkiye U21 Milli Takımı aday kadrosuna çağrılan ve Ay-Yıldızlı formayı ilk kez giymeye hazırlanan Mehmet Can, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. 21 yaşındaki futbolcunun durumu kulüp doktorlarının yapacağı kontrollerin ardından netlik kazanacak.