Avcı için biçilmiş kaftan!

Stryger Larsen ile yollarını ayıran Trabzonspor, yeriniile doldurdu. 2020- 21'den beri Dortmund'da forma giyen oyuncunun eksi ve artılarınıSpor mercek altına aldı. 1.91 cm boyundaki sağ bek, oynadığı süre boyunca savunmadaki becerisiyle adından söz ettirdi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın geriden oyun kurabilen,ve bireysel performansın aksine takım oyununa katkı verecek profili için32 yaşındaki futbolcu, Dortmund'da son 7 maça ilk 11'de başladı. Bunun sebebi ise as sağ bek Ryerson'un sakatlanması…Meunier, boy gösterdiği bu süreçte maç başınaile oynadı. Gole veya şuta neden olan bir hata yapmaması dikkat çekerken karşılaşma başına 3 atak engelledi. Belçikalı futbolcunun eksi yönü ise sık sakatlık yaşaması… Neredeyse her sezon problemle karşı karşıya kalan Meunier,kaçırdı. 2021-22'de de 18 karşılaşmada takımını yalnız bıraktı. Belçika Milli Takımı'nda 62 mücadeleye çıktı ve 8 gol attı.Dün Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıkan Meunier, Gençlerbirliği maçı kadrosuna dahil edildi.Ayrıca 500 bin Euro da imza parası verilecek.sağ bekin ardından sol bekte de mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer, Belçika'nın St. Truiden takımında forma giyen Eric Junior Bocat'ı renklerine bağladı.Oyuncunun bugün Trabzon'a getirilmesi hedefleniyor. Şimdi sıra orta sahaya geldi. Fransa 2. Lig ekiplerinden Ajaccio'da ter döken 24 yaşındaki Tim Jabol- Folcarelli'nin kulübüyle görüşmeler sürüyor. Fransız futbolcu da Karadeniz ekibine transfer olmak istiyor.