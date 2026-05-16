Trabzonspor Haberleri Avrupa'nın gözdesi Pina
Giriş Tarihi: 16.05.2026

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor'un 2025'in Temmuz ayında 3 milyon Euro bedelle Estoril Praia'dan transfer ettiği Wagner Pina, bu sezon ortaya koyduğu futbolla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Bordo-mavili formayla 37 maça çıkan ve 8 asist üreten 23 yaşındaki sağ bek, Avrupa basını tarafından sık sık haber konusu oluyor. Pina'yı İngiltere'den Fulham, Almanya'dan Bayer Leverkusen ve Portekiz'den Braga'nın yakından takip ettiği öğrenildi. Trabzonspor yönetimi, başarılı futbolcunun değerinin Dünya Kupası'nda boy göstermesi halinde daha da artacağını düşünüyor. Bu nedenle Yeşil Burun Adalı futbolcu ile igili nihai karar, turnuva sonrasına bırakıldı.
#BAYER LEVERKUSEN #PORTEKİZ #TRABZONSPOR

