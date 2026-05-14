‘Bakış açısını değiştirdim’

Trabzonspor
'da farklı bölgelerde oynayarak joker görevi üstlenen Ozan Tufan
, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Trabzon'da çok mutlu olduğunu söyleyen 31 yaşındaki futbolcu, şu ifadeleri kullandı: "Oğlum sabah akşam Trabzonspor ile yatıp kalkıyor. Eşimin de payı çok büyük. Şehre ilk geldiğimde bana karşı doğal olarak olumsuz bir bakış açısı vardı, önemli olan bu bakış açısını kırabilmekti. Taraftarlarımız bana gönüllerini açtı. Oğlum sabah çıkıp akşam geliyor, hiç nerede olduğunu sormuyoruz bile. Şehre böyle güveniyoruz. Trabzon'da huzurluyuz ve güvendeyiz."