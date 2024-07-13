Barisic’ten hücum mesajı!

Trabzonspor'un Rangers'tan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı sol bek Borna Barisic, adaptasyon sürecini çok hızlı aştığını söyledi. Hücumda takıma katkı vermeyi ve yardımı sevdiğini belirten Hırvat oyuncu, şunları söyledi: "Çok hızlı adapte oldum. Adaptasyon sürecime Orsic, Visca, Bardhi'nin büyük katkısı var. Önceliğimiz tabii ki savunma ama modern futbolun beklentileri, beklerin hücuma da asistleri ve golleriyle katkıda bulunması. Hocamızla konuştuk.Hücum anlamında, takıma asist ve gollerle katkı yapan, önde olan oyunculara yardım eden bir oyuncuyum."