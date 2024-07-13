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Giriş Tarihi: 13.7.2024

Barisic’ten hücum mesajı!

YUNUS EMRE SEL
Barisic’ten hücum mesajı!

Fırtına’nın yeni sol beki gol ve asist katkısı vereceğini söyledi

Trabzonspor'un Rangers'tan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı sol bek Borna Barisic, adaptasyon sürecini çok hızlı aştığını söyledi. Hücumda takıma katkı vermeyi ve yardımı sevdiğini belirten Hırvat oyuncu, şunları söyledi: "Çok hızlı adapte oldum. Adaptasyon sürecime Orsic, Visca, Bardhi'nin büyük katkısı var. Önceliğimiz tabii ki savunma ama modern futbolun beklentileri, beklerin hücuma da asistleri ve golleriyle katkıda bulunması. Hocamızla konuştuk. Bek oyuncularından istedikleri var. Ben de adapte oldum. Hocamın beklentilerini, isteklerini sahada yapmaya, hücuma katkıda bulunmaya çalışıyorum. Hücum anlamında, takıma asist ve gollerle katkı yapan, önde olan oyunculara yardım eden bir oyuncuyum."
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Barisic’ten hücum mesajı!
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