Başkan Doğan listesini sundu

30 Kasım-1 Aralık'ta yapılacak seçimli olağan genel kurul öncesi yeniden başkanlığa aday olan Ertuğrul Doğan'ın listesi dün Divan Başkanlık Kurulu'na teslim edildi.Listeye dahil olan yeni isim iseoldu. Doğan'ın listesinin tamamı 29 Kasım'da Divan Kurulu'na bildirilecek. Şu ana kadar bordo-mavili kulüpte genel kurul için tek aday, Ertuğrul Doğan.