Başkan Doğan listesini sundu

Trabzonspor'da
30 Kasım-1 Aralık'ta yapılacak seçimli olağan genel kurul öncesi yeniden başkanlığa aday olan Ertuğrul Doğan'ın listesi dün Divan Başkanlık Kurulu'na teslim edildi. Sunulan listede mevcut yönetimden Ertuğrul Doğan, Zeyyat Kafkas, Serkan Kılıç, Taner Saral, Sami Karaman, Kemal Ertürk ve Derviş Köz isimleri yer aldı.
Listeye dahil olan yeni isim ise Celil Hekimoğlu'nun oğlu Semih Hekimoğlu
oldu. Doğan'ın listesinin tamamı 29 Kasım'da Divan Kurulu'na bildirilecek. Şu ana kadar bordo-mavili kulüpte genel kurul için tek aday, Ertuğrul Doğan.