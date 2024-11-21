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Giriş Tarihi: 21.11.2024

Başkan Doğan listesini sundu

YUNUS EMRE SEL
Başkan Doğan listesini sundu
Trabzonspor'da 30 Kasım-1 Aralık'ta yapılacak seçimli olağan genel kurul öncesi yeniden başkanlığa aday olan Ertuğrul Doğan'ın listesi dün Divan Başkanlık Kurulu'na teslim edildi. Sunulan listede mevcut yönetimden Ertuğrul Doğan, Zeyyat Kafkas, Serkan Kılıç, Taner Saral, Sami Karaman, Kemal Ertürk ve Derviş Köz isimleri yer aldı. Listeye dahil olan yeni isim ise Celil Hekimoğlu'nun oğlu Semih Hekimoğlu oldu. Doğan'ın listesinin tamamı 29 Kasım'da Divan Kurulu'na bildirilecek. Şu ana kadar bordo-mavili kulüpte genel kurul için tek aday, Ertuğrul Doğan.
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Başkan Doğan listesini sundu
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