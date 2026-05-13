Başkent’te kupa fırtınası

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final müsabakasında bugün deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Kazanan takım, 22 Mayıs'ta Antalya'da oynanacak büyük finalde Konyaspor'un rakibi olacak. Ligde sezonu 3. bitirmeyi garantileyerek Avrupa Ligi biletini alan Fırtına, daha önce 9 kez müzesine götürmeyi başardığı Türkiye Kupası'nı bir kez daha alma hedefiyle sahaya çıkacak. Bu organizasyonda zorlu rakipleri geçen Başkent ekibi de rakibini devirip 18 yıllık final hasretini sonlandırmayı planlıyor.

PAZAR GÜNÜ YENİDEN KARŞILAŞACAKLAR

Kupayı alan takım, 2026-27 sezonunda doğrudan Avrupa Ligi play-off turunda yer alma hakkı elde edeceği için büyük bir avantajı da cebine koymuş oluyor. Ayrıca teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki G.Birliği, yarı final karşılaşmasının ardından ligin son haftasında da deplasmanda Trabzon ile kümede kalma adına kritik bir maça daha çıkacak.



FATİH TEKKE'NİN HEDEFİ BELLİ

Trabzonspor'un başında ligi 3. sırada bitirmeyi garantileyen Fatih Tekke, Türkiye Kupası'nda finale çıkıp sezonu bir kupayla tamamlamayı istiyor.