Bennacer heyecanı

Süper Lig'deki 3 maçlık galibiyet serisi Samsunspor beraberliği ile sona eren bordo-mavililer, milli ara dönüşü gideceği Fenerbahçe deplasmanında kayıp yaşamak istemiyor. Teknik direktör Fatih Tekke, basın toplantısında "10 numara ihtiyacı var mı?" sorusuna "Tek eksiğimiz bu değil" yanıtını vermişti. 12 Eylül'de sona erecek transfer dönemine kadar birkaç ismi almayı hedefleyen Fırtına, önceliğiGeçen sezonu kiralık olarak Marsilya'da geçiren 27 yaşındaki orta saha için satın alma opsiyonlu, yıllık ücretinin ödeneceği bir teklif yapıldı.