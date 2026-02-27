Bitirme ustası!

Süper Lig'in 'bitiricilik yüzdesi' sıralamasında dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Ligde 17 kez ağları sarsan ve gol krallığı yarışında zirvede bulunan Paul Onuachu, forvetler içinde en yüksek yüzdeye sahip isim oldu. Nijeryalı santrfor, %27,9'luk oranıyla forvetler arasında ilk sırada yer aldı. Onuachu'nun hemen arkasında ise devre arasında K.Gümrük'ten ayrılan Datro Fofana (%27,3) yer aldı. Fırtına'nın diğer yıldızı Felipe Augusto ise %26,3 ile listede üçüncü sırada konumlandı. Onuachu ile Augusto'nun bu performansı bordo-mavililerin hücum hattındaki verimliliğini gösteren önemli bir veri olarak öne çıktı. Süper Lig'de çıktığı son 5 maçın tamamında fileleri havalandıran 2.01'lik golcü, Trabzonspor kariyerinin en uzun serisini yakalamıştı.



GÖZÜ YÜKSEKLERDE!

TRABZONSPOR, ligde bu akşam Papara Park'ta Karagümrük'ü ağırlayacak. 48 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, son basamaktaki rakibini mağlup ederek hem çıkışını sürdürmek hem de zirve yarışında iddiasını perçinlemek istiyor. Geçen hafta G.Saray ve F.Bahçe'nin puan kaybetmesiyle umutlarını artıran Fırtına'da iyileşen Zubkov'un kadroda yer alması bekleniyor. Sakat olan Folcarelli ise forma giyemeyecek.