Bouchouari için Tekke risk aldı!

Trabzonspor, Faslı orta saha Benjamin Bouchouari'yi 3+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Saint Etienne'e 4 milyon Euro bonservisi bedelinin 3 taksitle ödeneceği duyurdu. Fransız kulübüne de sonraki satış kârından yüzde 15 pay verileceği belirtildi. Oyuncuya her sene için 1 milyon Euro maaş ödenecek. Fatih Tekke, "Bouchouari'nin omurunda kırık var. 3 ay önce olmuş bir sakatlık... Sakatlık olmasa bu maliyetle Trabzon'a transferi mümkün değildi. Bu riski Trabzonspor adına ben aldım" dedi.



PİNA'DAN KÖTÜ HABER

TRABZONSPOR'UN sağ beki Pina'nın sakatlık durumu ile ilgili kulüpten açıklama geldi. Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Samsunspor mücadelesinde sakatlık yaşayan Yeşil Burun Adalı oyuncu için "Sol uyluk arka adale kas grubunda kısmi yırtık, buna bağlı kanama ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" açıklamasını yaptı. Pina, Fenerbahçe maçında oynayamayacak.