Böyle bir faul dünya tarihinde yok

Savic
, Onuachu'nun Fenerbahçe maçında iptal edilen golü için de şu yorumu yaptı: "Hakemler de hata yapabilirler ve bu, oyunun bir parçası. Ama 2025 yılına geldiğimiz, hakemlerin yardım alabileceği VAR gibi birçok yardımcı unsurun bulunduğu bu dönemde hakemin bu denli hatalar yapabilmesi, benim için kabul edilebilir bir şey değil.
Mesela Fenerbahçe ile oynadığımız maçta bana hiç kimse, iptal edilen gol öncesi Onuachu'nun yaptığı hareketin faul olduğunu anlatamaz. Böyle bir faul kararı dünya tarihinde olmamıştır. Çünkü yıllardır bir maç oynuyoruz, yıllardır temaslarda bulunuyoruz. Öyle bir golün iptal edilmesi mümkün değil. O nedenle maçın hakeminin artık adalet anlayışından uzak kararlar almaya başladığına inandığım için ona tepki verme gereği hissettim."