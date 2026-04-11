Böyle ceza görülmedi!

Trabzonspor'a PFDK tarafından eşi benzeri görülmemiş bir ceza verildi. Bordomavililer, Papara Park'ta oynanan Galatasaray derbisi sonrası "Çirkin ve kötü tezahürat" sebebiyle disipline sevk edilmişti. Dün şok edici bir karar çıktı. O gün stadyumda olan 41 bin Trabzonspor taraftarının 34 bin 718'inin biletlerinin 1 maçlığına bloke edildiği açıklandı. Bu haber, bordo-mavili camiada büyük bir tepkiyle karşılandı.

'TÜRK FUTBOLUNDA BİR İLK'

Dün Ankara'da düzenlenen Trabzon Günleri etkinliğine katılan Başkan Ertuğrul Doğan, "Aklı başında olan birisinin bunu hoş karşılaması mümkün değil, ayıp" derken "Herhalde Türk futbol tarihinde böyle bir ceza ilk. Adaletli olduğunu düşünmüyoruz, itirazımızı yaptık. İnşallah önümüzdeki günlerde TFF başkanımız ve yönetimi bu konudaki yanlışı düzeltecektir. O stadı her şekilde doldururum, gerekirse bedava doldururum. Ne olursa olsun o stadyum dolacak, bunu hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.



