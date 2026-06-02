Cabral kupadan önce gelecek!

Bordo-mavililerin geçtiğimiz sezon da kadrosuna katmak istediği ancak Benfica'ya kaptırdığı Sindy Lopes Cabral, gecikmeli de olsa Trabzonspor formasını giyecek. Önceki gün kulüpler arasında yapılan görüşmeler sonucunda varılan prensip anlaşmasının ardından yazışmalar kısa süre içerisinde tamamlanacak. Karadeniz ekibi, 23 yaşındaki sağ beki, Benfica'nın Estrela'dan transfer ettiği 8 milyon Euro'ya yakın bir bonservis bedeli ile kadrosuna katacak. İlk etapta Trabzonspor'a gelme fikrine Dünya Kupası sonrası karar vermek istediğini söyleyen Yeşil Burun Adalı futbolcu, ısrarlı talep sonucunda teklifi büyük oranda kabul etti. Yapılacak son görüşmelerin ardından Cabral'ın Dünya Kupası'na gitmeden önce imza atması sağlanacak. Sözleşme 4 yıllık olacak.

YENİ TAKVİYELER YERLİ

Trabzonspor'un Cabral transferine resmiyet kazandırması durumunda savunma bloğuna takviyeler büyük oranda tamamlanmış olacak. Bu bölgeye yabancı bir oyuncu hamlesi daha yapmayı düşünmeyen Fırtına, yerli alternatiflerle buradaki kadroyu daha da güçlendirmek isteyecek.



TAM BİR JOKER

Cabral hem sağ bek hem sol bek hem de sol kanat bek olarak oynaması nedeniyle 'Joker' oyuncu konumunda. Tekke'nin eli çok fazlasıyla güçlenecek. 23 yaşındaki oyuncu, Benfica formasıyla geçirdiği 5 ayda 12 maçta 1 gol atıp 3 de asist üretti.