Cabral’da geri sayım

Trabzonspor, transferde vites artırdı. Bordo-mavililer, Sidny Lopes Cabral'ı kadrosuna katmak için geri sayıma geçti. Karadeniz temsilcisi ve Benfica, 23 yaşındaki sağ bek için prensip anlaşmasına varırken Cabral'ın da bordomavili formayı giymek için ısrarcı olduğu aktarıldı. İki kulüp arasında yazışmalar tamamlanmak üzere. Teknik direktör Fatih Tekke'nin çok istediği bu transfer için 8 milyon Euro seviyelerinde bir bonservis ödeneceği öğrenildi. Geçen sezon toplamda 28 maça çıkan Yeşil Burun Adalı futbolcu, 1833 dakika süre buldu ve 6 gol, 6 asistlik performans sergiledi.



TEK RENK BORDO!

SOSYAL medyada büyük bir kampanya başlatan bordo-mavili futbolseverler, Papara Park'ın tribün estetiğinde radikal bir değişikliğe gidilmesi ve koltukların tek renge dönüştürülmesi için tek ses oldu. Yapılan sosyal medya paylaşımlarında ise tek renk bordonun öne çıktığı görüldü.