Chukwueze için sıkı pazarlık

Bordo-mavililer transferde erken hamleleriyle dikkat çekerken sağ kanada da kısa sürede takviye yaparak sezona daha rahat hazırlanmak istiyor. Geçen sezonu Fulham'da kiralık olarak geçiren Samuel Chukwueze için hareketli günler geçiren Trabzonspor yönetimi, oyuncuyla görüşmelerde pozitif durumda. 27 yaşındaki Nijeryalı'nın bonservisi için Milan kulübü 15 milyon Euro isterken Karadeniz ekibi ise zorunlu satın almalı kiralama opsiyonu üzerinde yoğunlaşıyor. Bordo-mavililer zorunlu satın almada ise vadeler halinde bonservisi ödemek için pazarlıklarına devam ediyor.

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