Cumartesi Ateşi

LİGDE 6 maçlık galibiyet serisi yakalayarak şampiyonluk yolunda güçlü bir konuma gelen Trabzonspor, Alanyaspor'a konuk oluyor. 63 puan ve averajla üçüncü basamakta bulunan bordo-mavililer, saat 17.00'de başlayacak maçta rakibini yenerse şampiyonluk yaşadığı 2021-22 sezonundaki 8 maç art arda kazanma serisine yaklaşacak. Sakatlanan Onuachu'nun yanı sıra Batagov ve Ernest Muçi de olmayacak. Cezası biten Oulai ise Alanya'da takıma dönecek.



BEŞİKTAŞ derbisinden hasarsız çıkarak şampiyonluk umutlarını sürdüren Fenerbahçe, bugün düşme hattında yer alan Kayserispor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak. Son iki mücadelesini kayıpsız geçen sarı-lacivertliler, lider G.Saray'ın 4 puan gerisinde averajla 63 puanla ikinci sırada bulunuyor. Beşiktaş mücadelesinde sakatlanan Marco Asensio, İsmail Yüksek ve Edson Alvarez forma giyemeyecek.