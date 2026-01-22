Dele-Bashiru bombası

Transferlerde gaza basan Trabzonspor'da sürpriz bir oyuncu gündeme geldi:Bordo-mavililer, Temmuz 2024'te Hatayspor'dan Lazio'ya giden ancak beklenen patlamayı yapamayan 24 yaşındaki futbolcuyu radarına aldı. İtalyan basınından Laziochannel'a göre; Nijeryalı orta saha konusunda Trabzonspor yönetimi ile Lazio kurmayları arasında sıcak temas gerçekleşti.Dele-Bashiru, yeniden Süper Lig'e gelmeye sıcak bakıyor.