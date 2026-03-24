Giriş Tarihi: 24.03.2026

Deplasman Fatihi!

Ligin ikinci yarısında dış sahada hiç yenilmeyen Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, 1 galibiyet daha alırsa şampiyonluk sezonundaki performansına ulaşacak

Deplasman Fatihi!
Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon deplasman performansıyla dikkat çekerken, teknik direktör Fatih Tekke'nin gelmesiyle birlikte dış sahada yakaladığı istikrarla son yılların en verimli dönemlerinden birini yaşıyor. 27 hafta sonunda deplasman puan durumunda zirvede yer alan bordo- mavililer, oynadığı 14 dış saha maçında 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Rakip fileleri 28 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 17 gol gördü.

2.28 PUAN ORTALAMASI YAKALADI
Fırtına'nın ligin ikinci yarısında deplasman mağlubiyeti bulunmuyor. Karadeniz ekibi, maç başına 2.28 puan ortalaması yakalayarak son yılların en yüksek deplasman verisine ulaştı. Trabzonspor, deplasmanda 1 galibiyet daha alırsa şampiyon olduğu 2021-22 sezonundaki galibiyet sayısını yakalayacak.

Deplasman Fatihi!
