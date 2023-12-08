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Giriş Tarihi: 8.12.2023

Destan yeni başlıyor!

Destan yeni başlıyor!

21 yaşındaki Enis Destan, bordo-mavili formayla sadece 361 dakika görev almasına rağmen 3 gol kaydetti. 2 de asist yapan oyuncu, skora toplamda beş kez katkı sağladı

Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda Ahlatcı Çorum FK'yı 3-1 yenerken gollerden birisi de Enis Destan'dan geldi. Geçen sezon 75 bin Euro'ya kiralandığı Warta Poznan'dan sezon başında bordo-mavili takıma dönen 21 yaşındaki futbolcu; Bruno Petkovic'in transferinin gerçekleşmemesi, Maxi Gomez'in Cadiz'e kiralanması ve Umut Bozok'un gözden düşmesiyle forma şansı yakaladı. Üst üste Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa maçında 1'er gol atan genç oyuncu, Onuachu'nun takıma katılmasıyla kulübeye çekildi. Ancak önceki akşam kupada bulduğu şansı iyi değerlendirerek ağları sarsmayı başardı. İki de asisti olan Enis Destan, Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda ise bu dönemde 2 gol kaydetti.

POGBA'IN KARİYERİ BİTEBİLİR!
SERIE A'da sezon başında doping testi pozitif çıkan ve 12 Eylül'de ihtiyati tedbir olarak futboldan uzaklaştırılan Paul Pogba büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Geçen sezon başında Juventus'a ikinci kez geri dönen Fransız oyuncu tarihi bir ceza alabilir. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre İtalyan Anti-Doping Savcılığı, yıldız orta saha için futboldan 4 yıl uzaklaştırma cezası talep etti. Cezanın verilmesi durumunda 30 yaşındaki oyuncu doping dolayısıyla en ağır cezayı almış isim olacak.

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