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Giriş Tarihi: 14.06.2026

Dieng pazarlığı

Augusto’yu Zenit’e yollayacak bordo-mavililer, Lorient ile sözleşmesi sona eren Senegalli golcüyle masaya oturdu. Teklifini sunan yönetim, oyuncudan haber bekliyor

YUNUS EMRE SEL
Dieng pazarlığı
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Trabzonspor, Felipe Augusto'nun transferinin gerçekleşmesi için Rus kulübü Zenit ile anlaştı. Fırtına, 22 yaşındaki Brezilyalı yıldızın yerine Fransa'dan forvet takviyesi yapacak. Bordo-mavililerin hücum hattı için hazırladığı listede, Ligue 1 ekibi Lorient ile sözleşmesi sona eren Bamba Dieng ilk sıralarda yer alıyor. Bu ay serbest statüye düşecek olan Senegalli santrforun talibi bir hayli fazla. Karadeniz devinin kurmayları, elini çabuk tutarak 26 yaşındaki futbolcunun menajeriyle masaya oturdu. 1.78 cm boyundaki Dieng, imza parası ve yıllık ücrette yüksek uçtu. Trabzonspor, kendi tekliflerini sundu ve beklemeye geçti. Senegalli yıldızın indirime gitmesi bekleniyor.
#TRABZONSPOR

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Dieng pazarlığı
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