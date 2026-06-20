Dünya Kupası’ndan iki isme kanca!

Trabzonspor, transferde hata payını en aza indirmek ve kulübe ekonomik anlamda da kazanç sağlayacak potansiyelli isimleri kadrosuna katmak için geniş çaplı bir operasyon yürütüyor. Bordo-mavili kulübün scout ekibi, Dünya Kupası gruplarındaki maçları adeta abluka altına aldı. Özellikle genç, gelişime açık ve maliyeti dengeli oyuncular üzerinde duran izleme komitesi, hazırladığı geniş raporu teknik heyete sunmaya başladı.

TEKKE: ŞARTLARI ARAŞTIRIN

Takımın başına geçmesiyle birlikte dinamik ve mücadeleci bir sistem inşa etmek isteyen teknik direktör Fatih Tekke, turnuvayı çok yakından takip ediyor. Tecrübeli teknik adamın, özellikle performansıyla fark yaratan iki oyuncuyu çok beğendiği ve yönetimden bu isimlerin şartlarının araştırılmasını istediği belirtildi. Bordo-mavililer, bu hamleyle hem takım kalitesini artırmayı hem de uzun vadeli bir yatırım yapmayı planlıyor.

ONUACHU'DA KAPILAR KAPALI

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, adı her gün Suudi Arabistan kulüpleriyle anılan Paul Onuachu için kapıları tamamen kapattı. Gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi verecek kadronun ana kilidi olarak görülen gol kralı için gelen ilgi ve tekliflere olumsuz yanıt veriliyor. Oyuncu cephesinden de şu ana kadarki süreçte ayrılmaya yönelik hiçbir talep gelmedi.

YABANCI ZİRVESİ

TRABZONSPOR ve Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, 10+4 yabancı kuralına göre tüm hazırlıklarını yaptıklarını belirtti. Bazı kulüplerin kuralın değişmesi talepleri olduğunu belirtirken, "Özellikle Avrupa'da mücadele edecek takımlardan talepler geliyor. Kulüpler Birliği Başkanı olarak önümüzdeki günlerde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir araya geleceğim. Kulüplerimizin görüş ve taleplerini kendisine aktararak kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.