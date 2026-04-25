Eleştirilen elleri turu getirdi!

Trabzonspor'un, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Samsunspor'u seri penaltı atışları sonucunda elediği mücadelede gecenin kahramanı Andre Onana oldu. Maçtaki kurtarışlarının yanı sıra 3 penaltıya da geçit vermeyen ve takımına turu getiren tecrübeli eldiven, performansıyla Avrupa basınında ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle İngiliz futbolseverler, Onana'nın ortaya koyduğu performansı "Geri dönüşün başlangıcı" olarak yorumladı. 30 yaşındaki eldiven için şu değerlendirmeler yapıldı: "Zor günlerin ardından gülümsemesini geri kazanıyor. Büyük bir geri dönüş hikâyesi yazıyor." "Manchester United onu geri çağırmalı." "Penaltı kahramanlığıyla takımını finale taşıdı." "Eleştirilen kolları bu kez turu getirdi." Geleceği merak konusu olan Onana maç sonrası yaptığı açıklamada "Bazı şeyler değişebilir" diyerek Trabzonspor için açık kapı bırakmıştı.



FIRTINA'NIN YENİ ROTASI ARJANTİN!

GELECEK sezonun kadro planlaması için çalışmalarına hız veren Trabzonspor, Ukraynalı orta saha Malinovskyi ve kanat oyuncusu Thierry Karadeniz ile anlaşma sağlamıştı. Bordo-mavililerin gündemine aldığı son isim, Arjantin ekibi Boca Juniors forması giyen 24 yaşındaki kanat Exequiel Zeballos oldu. Scout ekibinin Arjantin'de canlı olarak takip ettiği futbolcu için yönetimin, bonservis bedeli ve yıllık ücret talepleri konusunda detaylı bir maliyet araştırması başlattığı bildirildi. Zeballos'un, kulübüyle sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde sona eriyor.