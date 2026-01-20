Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Fatih Tekke’ye büyük zam!
Giriş Tarihi: 20.01.2026

Trabzonspor'da başarılı performansıyla taraftarın gonlüne giren teknik direktör Fatih Tekke, yönetimden de büyük bir zam aldı. Geçtiğimiz sezon mart ayında 4.5 yıllık imzayı atan tecrübeli hoca, 30 milyon TL maaş alıyordu. Bu sezon ücreti 36 milyona yükselen 48 yaşındaki çalıştırıcının, dün yeni maaşı açıklandı. Tekke ve ekibi, yüzde 150 zamla aylık net 7.5, yıllık ise 90 milyon TL kazanacak. Bu sezon 22 maçta bordo-mavili takımın başında görev yapan teknik adam, 13 galibiyet elde ederken 4 mağlubiyet ve 5 beraberlik yaşadı.
