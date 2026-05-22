Finale Doğru

NWAKAEME VE VISCA'YA VEDA

Trabzonspor, Türkiye Kupası finalinin ardından kulüp tarihine iz bırakmış iki oyuncusu Anthony Nwakaeme ve Edin Visca ile yollarını ayıracak. İki oyuncuya final sonrası Papara Park'ta düzenlenecek törenle veda edilecek. 37 yaşındaki Nwakaeme, bordomavili formayı 193 kez giydi. 50 gol atarken 48 de asist yaptı. 36 yaşındaki Visca ise 129 karşılaşmada 21 gol ve 37 asistle oynadı. A

NTALYA'DA SIKI ÖNLEMLER ALINDI

Antalya'daki final maçı öncesinde güvenlik ve organizasyon hazırlıkları tamamlandı. Şehir genelinde geniş önlemler alındı. Valilik koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda havaalanı, otobüs terminalleri ve yol güzergâhlarında gerekli planlamaların yapıldığı belirtildi. Ayrıca sosyal medyadaki bazı paylaşımların yakından takip edildiği, olası risklere karşı sürecin dikkatle izlendiği kaydedildi.

BİLETLER BÜYÜK ÖLÇÜDE TÜKENDİ

Ziraat Türkiye Kupası finalinin satışa çıkan biletleri büyük ölçüde tükendi. Bin ile iki bin TL arasında olan biletlere her iki takımın taraftarlarının büyük ilgi gösterdiği, maçın dolu tribünlere karşı oynanmasının beklendiği belirtildi. Corendon Airlines Park'ta doğu (maraton) tribünü ile deplasman tribününü kapsayan güney tribünü blokları Trabzonspor taraftarlarına ayrıldı. Konyasporlu futbolseverler ise maçı kuzey ve batı tribünlerinden izleyecek.