Fırtına çıkacak!

Milli araya 4-0'lık Kayserispor galibiyeti ile giren Trabzonspor, F.Bahçe'nin de puan kaybettiği haftada lider G.Saray'ın ardından ikinci sıraya yerleşti. Karadeniz ekibinde teknik patron Fatih Tekke ise milli ara dönüşüne büyük önem veriyor. Ekim ayında Çaykur Rize deplasmanına gidip, ardından da sahasında Eyüpspor'u ağırlamaya hazırlanan Trabzonspor, kasım ayında G.Saray'a konuk olacak. Tekke ve kurmayları, ikide iki yapıp İstanbul deplasmanına çıkmanın hesaplarını yaparken RAMS Park'ta ise her sonuca açık olacak maçla birlikte hedefleri de güncellemenin peşinde.



BORÇ AÇIKLANDI

BORDO-mavililer, net borcunu duyurdu. KAP'a yapılan açıklamada, "31 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla şirketimizin net borç tutarı 4,255 milyar TL. Ayrıca, Uğurcan Çakır'ın transfer işlemi dolayısıyla şirketimiz Eylül 2025 döneminde yaklaşık 1,4 milyar TL (28.7 milyon Euro) gelir elde etmiştir. Bu tutar da doğrudan şirketimizin borçlarının ödemesinde kullanılacaktır" ifadeleri kullanıldı.