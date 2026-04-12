Fırtına duruldu!

NWAKAEME KAYIPLARI OYNADI

Geçen haftaki Galatasaray maçında başarılı performansıyla dikkat çeken Anthony Nwakaeme, bu sezon 3. kez Trabzonspor'un ilk 11'inde yer aldı ancak beklentileri karşılamaktan çok uzaktaydı. Nijeryalı yıldız; 4 ortada 0, iki şutta ise 1 isabetle oynadı. Rakip sahada yüzde 88 pas isabeti yakalayan tecrübeli futbolcu, buna karşılık 13 top kaybı yaptı. Girdiği 7 ikili mücadelenin ise 6'sını kaybetti. Fatih Tekke, 37 yaşındaki Nwakaeme'yi 84. dakikada oyundan alarak yerine Lövik'i sahaya sürdü.



İŞTE PENALTI POZİSYONU

İkinci yarıda Alanyaspor'dan Güven Yalçın ile Trabzonspor'dan Nwaiwu'nun ikili mücadelesi sonrası VAR'dan hakeme uyarı geldi. Pozisyonu izleyen Mehmet Türkmen, Nwaiwu'nun elle oynadığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi. 65. dakikada Güven, atışı gole çevirdi.



ALANYA'DA YÜZÜ GÜLMÜYOR

Trabzonspor'un deplasmanda Alanya'ya karşı şansı bir türlü tutmuyor. Bordomavili ekip, rakibiyle dış sahada oynadığı 10 karşılaşmada 6 yenilgi ve 2 beraberlik alırken sadece 2 kez kazandı. Ayrıca Fırtına, Alanya'daki son 4 maçını kazanamadı (3 yenilgi, 1 beraberlik).



FOLCARELLİ CEZALI

Trabzonspor'da sarı kart gören Folcarelli cezalı duruma düştü. Tecrübeli futbolcu, bordo-mavili takımın önümüzdeki hafta evinde Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.