Fırtına hava yolları

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde şampiyonluk mücadelesini sürdüren Trabzonspor, kafa golleriyle öne çıkıyor. Avrupa'nın elit liglerine bakıldığında, "kafa golü" denince bugüne kadar akla gelen Arsenal, Inter ve Bayern Münih gibi devler bu sezon bordo- mavililerin istatistiklerinin yanına bile yaklaşamıyor. Şu ana kadar toplamda 18 kafa golü atmayı başaran Karadeniz ekibi sadece Türkiye değil, Avrupa'nın 10 büyük ligi baz alındığında zirvede... Hollanda ekibi PSV toplamda attığı 18 golle Trabzonspor'u yakalarken, bir diğer dev kulüp İnter 16 golle bu iki takımı takip ediyor.

"KAFA" KARIŞTIRAN FARK!

Trabzonspor, Süper Lig'de ise adeta kendi ligini kurmuş durumda. En yakın takipçisi Galatasaray'a 8 kafa golü fark atan bordo- mavililer, hava toplarındaki bu hakimiyetiyle rakiplerinin savunma planlarını altüst ediyor. Bu başarının mimarlarının başında 2.01'lik dev kule Paul Onuachu geliyor. Nijeryalı yıldız, tek başına attığı 9 kafa golüyle Avrupa'nın pek çok köklü kulübünü (PSG, Barcelona, Lens, Juventus vb.) takım halinde geride bırakmayı başardı. Onuachu'ya en yakın takipçi ise Hollanda Ligi'nde Feyenoord forması giyen ve 7 kafa golü bulunan Ueda.



YÜKSEKTEN UÇANLAR

Türkiye: Trabzonspor (18)

Hollanda: PSV (18)

İtalya: İnter (16)

İngiltere: Arsenal (14)

Belçika: Leuven (14)

Almanya: Dortmund (13)

Portekiz: Arouca, Benfica (12)

İspanya: Espanyol (11)

Avusturya: Lask (10)

Fransa: PSG (9)



TRABZON'UN HAVA KUVVETLERİ

Onuachu: 9 Gol

Augusto: 4 Gol

Nwaiwu: 3 Gol

Savic: 1 Gol

Sikan: 1 Gol (Ayrıldı)